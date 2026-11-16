5937 Снимка: Скрийншот/Нова телевизия

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Граничният полицай, който вчера седна пиян зад волана и прегази 18-годишно момиче в Драгоман, работи в системата от 2021 година и до момента няма провинения и наказания. Ръководството на МВР не толерира такова поведение и бъдете убедени, че към такива служители ще бъде безкомпромисно. Такива служители нямат място в МВР. Това заяви на брифинг директорът на Регионалната дирекция на "Гранична полиция" в Драгоман старши комисар Светослав Костадинов.

Трагичният инцидент стана на 15 ноември в 4:05 часа. 26-годишният служител на ГКПП "Калотина" Емил Георгиев блъснал дванайсетокласничката Милена Боянова, която е пресичала улица до ресторант в Драгоман. Ученичката е транспортирана с тежки наранявания в столичната болница "Пирогов". Въпреки усилията на лекарите по-късно тя е починала. Проверката на водача е отчела концентрация на алкохол от 1,61 промила в издишания въздух.

"Изказвам най-искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на това убито дете от ръководството на Главна дирекция "Гранична полиция". По отношение на служителя - той в момента е задържан и е образувано следствено дело. Още вчера ръководството на ГП издаде и заповед за образуване на дисциплинарно производство и към момента служителят е отстранен от длъжност. Към всички служители, които нарушават правилата и извършват такива тежки нарушения и да не използвам по-силна дума - престъпления - законът ще се стовари с двойно по-голяма сила върху тях. Такива служители нямат място в МВР. Бъдете убедени в това. Каквото и да кажем в момента ще е малко за родителите на това младо момиче", добави комисар Костадинов.

Той уточни, че по време на катастрофата граничният полицай не е бил на работа.

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"Той е назначен през 2021 година. Няма провинения и наказания по Етичния кодекс и правилата в МВР. Тоест такова поведение не ни е известно досега", каза още шефът на РДГП в Драгоман.

Тази сутрин разследващите са изискали записите от охранителните камери в община Драгоман. Очаква се по-късно днес 26-годишният Георгиев да бъде привлечен като обвиняем.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.