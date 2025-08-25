Всички пари ще бъдат дарени на болни деца, написа бащата Николай Попов

Родителите на загиналата в катастрофа край Телиш Сияна са получили 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ, като претенциите на останалите ѝ наследници не са уважени. Това съобщи бащата на Сияна Николай Попов с публикация във Фейсбук.

"Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300хил. лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца", заяви Николай Попов.

Той информира още, че всяко едно платежно нареждане ще публикува на страницата си във фейсбук.

"Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано. Както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи ще заведем съдебни дела.

Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца.Това е моята кауза", заяви бащата на Сияна.

Той апелира застрахователите да платят и останалите суми.

"По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България+, заяви Попов.

Той съобщава още, че с тези средства са решили да подпомогнат лечението и на Марти. С каквото е необходимо.

"Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат.

Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден.

Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почуствах малко по добре, след като успяхме да докараме Марти в София.

Представям си как би се вълнувала Сияна", заяви Николай Попов.

