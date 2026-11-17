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Сблъсък между два трамвая блокираха кръстовището на булевардите "Ситняково" и "Мадрид" при жп гара Подуяне, съобщиха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".
Инцидентът е станал малко след 8 часа. На място са изпратени екипи на полицията.
По думите на един от свидетелите катастрофата е станала между мотриси, движещи се по линия 20. Едната от тях е излязла от релсите и е последвал челен удар с идващия насреща трамвай.
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Движението през кръстовището е блокирано. Към момента няма информация за пострадали.
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Това е поредната катастрофа с трамвай в столицата, като през последната година инцидентите с мотрисите на "Електротранспорт" зачестиха.
Снимка: Facebook/Милен Владимиров
На 5 ноември сблъсък между джип и трамвай блокира движението по столичния булевард "Христо Ботев".
В края на август трамвай дерайлира след удар с лек автомобил "Мерцедес" на кръговото кръстовище на "Руски паметник".
В средата на юни два трамвая по линии с №8 и 10 се удариха в района на кръстовището на булевардите "Александър Стамболийски" и "Константин Величков".
Само седмица по-рано 10-годишно дете пострада при сблъсък между трамвай по линия 22 и електрически автомобил.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.