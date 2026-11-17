8150 Снимка: Facebook/Милен Владимиров

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Сблъсък между два трамвая блокираха кръстовището на булевардите "Ситняково" и "Мадрид" при жп гара Подуяне, съобщиха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал малко след 8 часа. На място са изпратени екипи на полицията.

По думите на един от свидетелите катастрофата е станала между мотриси, движещи се по линия 20. Едната от тях е излязла от релсите и е последвал челен удар с идващия насреща трамвай.

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Движението през кръстовището е блокирано. Към момента няма информация за пострадали.

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Това е поредната катастрофа с трамвай в столицата, като през последната година инцидентите с мотрисите на "Електротранспорт" зачестиха.

Снимка: Facebook/Милен Владимиров

На 5 ноември сблъсък между джип и трамвай блокира движението по столичния булевард "Христо Ботев".

Снимка: Bulphoto

В края на август трамвай дерайлира след удар с лек автомобил "Мерцедес" на кръговото кръстовище на "Руски паметник".

Снимка: Bulphoto

В средата на юни два трамвая по линии с №8 и 10 се удариха в района на кръстовището на булевардите "Александър Стамболийски" и "Константин Величков".

Снимка: Bulphoto

Само седмица по-рано 10-годишно дете пострада при сблъсък между трамвай по линия 22 и електрически автомобил.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.