Сблъсък между джип и трамвай блокира движението по столичния булевард "Христо Ботев", съобщиха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".
Инцидентът е станал при пресечката с ул. "Уилям Гладстон", потвърдиха от СДВР. Сигналът е подаден около 12:15 часа.
По първоначална информация до катастрофата се стигнало, след като шофьорът на джипа "Мерцедес" е опитал да направи обратен завой. В този момент мотрисата, движеща се по линия 27, го е ударила странично.
На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пътникът и водачът на автомобила са откарани за преглед.
Снимка: Facebook/"Катастрофи България"
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Движението в участъка беше сериозно затруднено, а това на трамваите бе спряно изцяло.
Това е поредната катастрофа с трамвай в столицата, като през последната година инцидентите с мотрисите на "Електротранспорт" зачестиха.