Пътникът и водачът на автомобила са откарани за преглед

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Сблъсък между джип и трамвай блокира движението по столичния булевард "Христо Ботев", съобщиха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал при пресечката с ул. "Уилям Гладстон", потвърдиха от СДВР. Сигналът е подаден около 12:15 часа.

По първоначална информация до катастрофата се стигнало, след като шофьорът на джипа "Мерцедес" е опитал да направи обратен завой. В този момент мотрисата, движеща се по линия 27, го е ударила странично.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пътникът и водачът на автомобила са откарани за преглед.

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Движението в участъка беше сериозно затруднено, а това на трамваите бе спряно изцяло.

Това е поредната катастрофа с трамвай в столицата, като през последната година инцидентите с мотрисите на "Електротранспорт" зачестиха.

Снимка: Facebook/"Катастрофи в София"

В края на август трамвай дерайлира след сблъсък с лек автомобил "Мерцедес" на кръговото кръстовище на "Руски паметник".

В средата на юни два трамвая по линии с №8 и 10 се удариха в района на кръстовището на булевардите "Александър Стамболийски" и "Константин Величков".

Само седмица по-рано 10-годишно дете пострада при сблъсък между трамвай по линия 22 и електрически автомобил.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.