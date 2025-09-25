Със счупен крак и травма в лумбалната област е мъжът, скочил на линията в метрото, казаха от Центъра за спешна медицинска помощ - София, предава БТА.

Столична община

Сигналът за спешна помощ е постъпил в 15:46 ч. и на мястото на инцидента веднага е изпратен медицински екип. Пострадалият е транспортиран в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

По-рано днес беше прекъснато електрозахранването на метростанция "Сердика 2" заради инцидент с пътник, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

"Прекъснато е електрозахранването на метростанция "Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на "Спешна помощ", пожарната и служители на "Метрополитен". В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента", обясниха още в официално съобщение от "Метрополитен".

Около 17:00 ч. движението по метролинията беше възстановено.

Инцидент с човек на релсите спря столичното метро
Виж още Инцидент с човек на релсите спря столичното метро

През юли 2023 г. само бързата реакция на един от полицаите, охраняващи метростанция "Опълченска", предотврати подобен инцидент. Тогава младо момиче се опита да скочи на релсите, но униформен е успял да го спаси и успокои.

ИЗБРАНО
Есенните тенденции в бижутата за 2025 Лайф
Есенните тенденции в бижутата за 2025
6066
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ Корнер
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ
15715
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
9362
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
10193
Кучето от "Нощна стража" на Рембранд има близнак Impressio
Кучето от "Нощна стража" на Рембранд има близнак
944
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя URBN
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
6226
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
1924
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция Вкусотии
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция
694
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
1240