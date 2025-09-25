840 Снимка: БТА

Със счупен крак и травма в лумбалната област е мъжът, скочил на линията в метрото, казаха от Центъра за спешна медицинска помощ - София, предава БТА.

Сигналът за спешна помощ е постъпил в 15:46 ч. и на мястото на инцидента веднага е изпратен медицински екип. Пострадалият е транспортиран в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

По-рано днес беше прекъснато електрозахранването на метростанция "Сердика 2" заради инцидент с пътник, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

"Прекъснато е електрозахранването на метростанция "Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на "Спешна помощ", пожарната и служители на "Метрополитен". В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента", обясниха още в официално съобщение от "Метрополитен".

Около 17:00 ч. движението по метролинията беше възстановено.

През юли 2023 г. само бързата реакция на един от полицаите, охраняващи метростанция "Опълченска", предотврати подобен инцидент. Тогава младо момиче се опита да скочи на релсите, но униформен е успял да го спаси и успокои.

