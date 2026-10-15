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Възрастно семейство пострада, след като лекият им автомобил излетя от пътя и падна в коритото на река Арда, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Войната по пътищата

Сигналът за катастрофата, която е станала на пътя между родопското село Търън и град Мадан, е подаден вчера около 11.51 часа.

Лекият автомобил "Тойота Ярис" е бил управляван от 75-годишен мъж от град Неделино. Водачът е изгубил контрол върху управлението на колата и тя е излетяла от пътя, като е паднала в коритото на реката.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Шофьорът е с множество фрактури на ребра, а 75-годишната му съпруга е получила контузия на гръдния кош. Двамата са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - Смолян. Според лекарите няма опасност за живота им.

Причините за катастрофата се изясняват.

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През последното денонощие в страната са регистрирани 19 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 26 души, съобщава пресцентърът на МВР. При пътните инциденти няма загинали. В София са станали една тежка и 29 леки катастрофи с един ранен.

От началото на месеца в пътни инциденти в страната са загинали 26 души, а 409 са пострадали. От началото на годината в катастрофи живота си са загубили 394 души, а 6811 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите (337) през същия период на 2025 г. се отчитат 57 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., допълват от пресцентъра на МВР.

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