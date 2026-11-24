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Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, е
в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите, съобщи Нова телевизия, като се позова на разказ на един от пътниците на борда на машината. кацнал аварийно
По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.
Пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.
Самолетът е бил отклонен към Барселона, където е кацнал, а пътниците са били свалени от борда.
Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност. Не е ясно и кога пътниците
към София. ще могат да продължат пътуването си
Денят в няколко минути
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.