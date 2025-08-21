Съдебно-медицинска експертиза е установила, че тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете, което загина на атракцион в Несебър. Това каза за bTV д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.

Окръжният съд в Бургас гледа днес мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.

Очакват се резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Инцидентът стана в понеделник на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.

Майката на загиналото момче в Несебър: Чух "пук" и детето ми полетя към бездната
Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.

Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.

"При нас институциите тичат винаги след събитията. През годините България се е превърнала в страна на нормативния фетишизъм, при който се случва трагичен инцидент, след което тръгваме да поправяме законодателството, като че ли законът сам по себе си ще компенсира всичко онова, което обществото вече донякъде е отказало като свои функции", пък каза в "Тази сутрин" Бранимир Ботев, бивш заместник-министър на туризма в няколко правителства.

"През цялото време ние тичаме след събитията. Началната превенция е тази, която трябва да заложим като работа на институциите. Ако сега това е изключително трагичен инцидент в сферата на забавленията, утре може да се получи някъде другаде", коментира още той.

"Министерството на туризма, което беше създадено 2014 г., увеличи до такава степен административната тежест върху бранша, че в един момент не съм убеден, че хората ще съумеят да прочетат, камо ли да започнат да прилагат всички тези норми", посочи още Ботев.

Според него очевидно трябва да има други механизми, които да са свързани с обучение на персонала, с постоянна квалификация и изисквания, които трябва да бъдат както персонални, така и технически.

"Трябва да има ежедневен контрол, мониторинг върху дейността на концесионерите, защото те са оставени да превъзлагат голяма част от тези свои функции, които са им дадени, на други подизпълнители и там се размива отговорността. А най-голямата отговорност е на Министерството на туризма и тази администрация, която би трябвало да регулира този процес", смята бившият зам.-министър на туризма.

