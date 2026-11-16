Екипажът е в добро състояние, но премръзнал. Той бе евакуиран с два вертолета "Кугър"

16545 Снимка: БТА

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Всичките 12 моряци от екипажа на товарния кораб BETUL 8, който се преобърна в българската изключителна икономическа зона на Черно море, са спасени и транспортирани с хеликоптери до авиобаза "Чайка" във Варна. Хората са в добро общо състояние, като един от тях е с порезна рана на главата. Това съобщи заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински. По думите му моряците са премръзнали и уплашени, но няма тежко пострадали.

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Пред журналисти членове на екипажа заявиха, че корабът е бил ударен от два морски дрона. Тази информация обаче все още не е официално потвърдена. Специализираният сайт Maritime.bg съобщи, че моряците са предоставили снимка на предполагаемите дронове, които според изданието приличат на използваните при атаката срещу контейнеровоза CONTSHIP JET край Калиакра в края на октомври. Изданието разкрива още, че капитанът на BETUL 8 е отказал да обясни защо корабът е плавал извън териториалните води на Румъния и България. Старши помощник-капитанът е заявил, че не знае собственикът да е давал специални указания за маршрута.

Заместник-командирът на ВМС изтъкна, че какво точно се е случило с плавателния съд, който е с дъното нагоре, ще обявят компетентните органи, след като разпитат екипажа. По думите му, български кораб в момента извършва оглед в района, взема проби от морската вода, а ако има останки от дрон, те също ще бъдат събрани, предаде БТА.

Сигналът за бедствие е получен около 9:10 часа в Морския спасително-координационен център. Плавателният съд, който е под сомалийски флаг, се е намирал на около 60 морски мили източно от нос Галата.

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В спасителната операция са участвали два хеликоптера "Кугър", изпратени в подкрепа на Военноморските сили, както и четири кораба от Черноморската противоминна група - два български, един турски и един румънски.

Снимка: БТА

Преди това по заповед на началника на отбраната самолет Су е извършил въздушно обследване на района. Установено е, че корабът е обърнат с дъното нагоре, а в близост до него има два спасителни плота, единият от които е подавал димни сигнали.

Сигналът за бедствие е получен около 9:10 часа в Морския спасително-координационен център. Плавателният съд, който е под сомалийски флаг, се е намирал на около 60 морски мили източно от нос Галата.

Снимка: БТА

В спасителната операция са участвали два хеликоптера "Кугър", изпратени в подкрепа на Военноморските сили, както и четири кораба от Черноморската противоминна група - два български, един турски и един румънски.

Снимка: БТА

Преди това по заповед на началника на отбраната самолет Су е извършил въздушно обследване на района. Установено е, че корабът е обърнат с дъното нагоре, а в близост до него има два спасителни плота, единият от които е подавал димни сигнали.

По данни на транспортното министерство BETUL 8 е пътувал от румънския град Тулча към Египет с товар от пшеница. По данни на Maritime.bg плавателният съд е на 38 години и е сменил собствеността си преди няколко месеца. На 19 юли 2026 г. е пререгистриран под сомалийски флаг, а новият му собственик е регистриран в офшорна юрисдикция. Преди това корабът е бил собственост на турска компания.

Инцидентът става на фона на зачестили атаки срещу търговски кораби в Черно море. Преди две седмици кораб, превозващ литиево-йонни батерии, беше ударен от три дрона на около 17 морски мили от нос Калиакра.

Вчера имаше 4 инцидентите с дронове в района на Румъния. Три търговски кораба бяха поразени в рамките на час, екипажите са невредими. Атаките са станали близо до Сулина - канал, който свърза река Дунав и Черно море. Районът беше обявен за опасен за корабоплаване. Румънските власти не посочиха произхода на дроновете, а от Москва твърдят, че не са атакували съседни на Украйна държави.

Инцидентът с BETUL 8 е и поредният с търговски кораб в близост до българското Черноморие през последните седмици.

На 28 октомври контейнеровозът CONTSHIP JET беше поразен от три дрона на около 16 морски мили от нос Калиакра. Всички 18 моряци бяха евакуирани, но корабът впоследствие потъна, съобщи NOVA, позовавайки се на Морска администрация.

На 13 октомври два други търговски кораба бяха атакувани край българския бряг. HS DIGNITY потъна на около 17 морски мили източно от Шабла. От 16-членния му екипаж първоначално бяха спасени петима души, а издирването на останалите продължи. Същата нощ корабът CHELSEA 3 беше поразен от дронове източно от Бяла. Всичките 15 моряци бяха спасени, като имаше и пострадали.

На 6 октомври дронове атакуваха корабите ALFA WATAN и ABLE на около 70 морски мили източно от Бяла. Първият потъна, а от втория бяха евакуирани 18 моряци, двама от които бяха ранени.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.