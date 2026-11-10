Всички пациенти от инцидента, хоспитализирани в "Свети Пантелеймон", са в стабилно състояние

2871 Снимка: БТА

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Всички пациенти, пострадали при катастрофите на "Тракия", които са настанени в болницата в Ямбол, са стабилни. Това съобщи пред журналисти в Ямбол премиерът Румен Радев, след като посети с министъра на здравеопазването Катя Ивкова пациентите в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Свети Пантелеймон", предава БТА.

Благодаря на лекарските екипи, на директора на болницата за бързите, адекватни, професионални действия, каза Радев и добави, че всички пациенти са стабилизирани. Ако има пациенти в критично състояние, "Спартанът" още е на авиобаза "Безмер", чака с екипите на Военномедицинската академия, така че да бъдат транспортирани по най-бързия начин в София, каза Радев, но подчерта, че лекарите в Ямбол са си свършили работата и към момента такава нужда няма.

В готовност сме за спешна медицинска помощ по въздуха, в момента, в който ни информират директорите на лечебни заведения, че имат нужда от такава, каза и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Заместник-директорът на болницата д-р Валентин Вълчев каза, че лекарите са работили в екип и благодари на колегите си. Вълчев добави, че 15 пациенти са били транспортирани до болницата в Ямбол, трима са отказали да останат, трима са транспортирани в лечебни заведения в Бургас и Сливен, а един е починал.

Премиерът Радев призова към смирение и сдържаност. Трагедията е голяма, емоциите понякога вземат връх, но призовавам и ние, като управляващи, и опозицията за повече смирение и да не се извличат политически дивиденти на тази голяма трагедия, каза премиерът.

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Правим всичко възможно и като организация, и като пълна мобилизация на спасителни екипи, на лекарски екипи, така че на хората да се окаже цялата необходима първа помощ, добави той.

Премиерът подчерта и че е крайно време да бъде завършена новата сграда на болницата в Ямбол.

Другата година очакваме да бъде завършена, осигурили сме необходимите средства, защото повече от 40 години жителите на Ямбол и областта нямат достъп до по-нова и модерна инфраструктура, подчерта министър Катя Ивкова.

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