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Тежкотоварен автомобил с румънска регистрация заседна между две къщи на в Казанлък и напълно блокира движението, съобщава местната медия Knews.bg.
Инцидентът е станал около 15 часа на улица "Тюлбенска" в града.
Камионът се е движил в обратната посока по еднопосочната улица. Все още не е ясно как се е озовал там.
По информация на БНТ камионът е закачил и компрометирал покрива на стара сграда, известна сред местните като "Яхната".
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Очевидци на място коментират, че освобождаването на камиона неизбежно ще донесе още щети по фасадата и покривната конструкция, преди улицата отново да бъде отворена за движение.
На място е пристигнал и полицейски екип.
Малко по-късно местната медия Kazanlak.com съобщи, че движението е вече освободено, а шофьорът на камиона - 44-годишен мъж, е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.
Съставен му е акт за установено административно нарушение и наказателно постановление.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.