На шофьора е съставен акт за установено административно нарушение и наказателно постановление

3843 Скрийншот: YouTube/Казанлък новини

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Тежкотоварен автомобил с румънска регистрация заседна между две къщи на в Казанлък и напълно блокира движението, съобщава местната медия Knews.bg.

Инцидентът е станал около 15 часа на улица "Тюлбенска" в града.

Камионът се е движил в обратната посока по еднопосочната улица. Все още не е ясно как се е озовал там.

По информация на БНТ камионът е закачил и компрометирал покрива на стара сграда, известна сред местните като "Яхната".

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Очевидци на място коментират, че освобождаването на камиона неизбежно ще донесе още щети по фасадата и покривната конструкция, преди улицата отново да бъде отворена за движение.

На място е пристигнал и полицейски екип.

Малко по-късно местната медия Kazanlak.com съобщи, че движението е вече освободено, а шофьорът на камиона - 44-годишен мъж, е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Съставен му е акт за установено административно нарушение и наказателно постановление.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.