Румънецът, пострадал при катастрофата на "Тракия", е в критично състояние
Уведомени са неговите близки, както и консулството на Румъния в Бургас
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Критично е състоянието на румънския гражданин, пострадал при катастрофата на автомагистрала "Тракия" вчера, съобщиха от болница "Сърце и мозък" в Бургас, където пациентът е настанен в отделението по реанимация.
Войната по пътищата
Мъжът е с множество тежки травми и е на апаратно дишане. Състоянието му е критично и за живота му има опасност. За случая са уведомени неговите близки, както и консулството на Румъния в Бургас, предаде БТА.
Другият пациент, който е приет в болницата в тежко състояние след катастрофата, е 37-годишен инфекционист от Детската болница "Света Анастасия" в Бургас. Извършени са му три операции на три крайника. Интервенциите са извършени от проф. Асен Балтов. Пациентът остава под наблюдение в отделението по реанимация, като към момента няма опасност за неговия живот.
Общо шестима пострадали при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" бяха приети за лечение в "Сърце и мозък" в Бургас. Сред тях са трима мъже и три жени.
Останалите четирима пациенти са в сравнително добро състояние. Те са с гръдни и ортопедични травми, като на пострадалите са извършени необходимите оперативни интервенции. Те са настанени под активно наблюдение в отделенията по ортопедия и гръдна хирургия и към момента няма опасност за живота им.
Тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" станаха вчера сутринта, като при тях са загинали 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали. След произшествието шестима от ранените бяха транспортирани за лечение в бургаската болница "Сърце и мозък".
Продължава и кръводарителската акция в Бургас за ранените в двете катастрофи. Вълната от съпричастност към пострадалите обхвана и други градове в страната.
13 души са тежко пострадали при двете верижни катастрофи на АМ "Тракия", сочат данните на здравното министерство. Общо 51 души са настанени в лечебни заведения - 33 в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас. Един от приетите в ямболската болница впоследствие е починал.
България е в национален траур днес в памет на загиналите при двете тежки верижни катастрофи. Община Бургас отмени всички прояви на територията си. Пътния участък на магастрилата, където станаха двете катастрофи, вече е разчистен и пуснат в движение, но отнова там има опасна мъгла.
Задържан е шофьорът на камиона, предизвикал едната верижна катастрофа.