Напрежението ескалира, след като протестиращи започнаха да викат "Убийци" и настояха за среща с екипа, който е водил раждането

10123 Снимка: БТА

Близки и роднини на починалата родилка в Русе щурмуваха болница "Канев" и нахлуха в АГ-отделението, след като по-рано се събраха на протест пред лечебното заведение.

Протестиращите скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева.

Намеси се полицията.

Още снимки вижте ТУК>>

Снимка: БТА

Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството.

При нахлуването в АГ-корпуса роднините обърнаха саксиите във фоайето, е видно от снимките на репортера на БТА. В болницата пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Снимка: БТА

Близките на починалата и техни приятели се събраха на протеста пред сградата на АГ-комплекса още рано сутринта с искания за справедливост и поемане на отговорност за смъртта на жената.

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение, след като се оплаквала от болки ниско долу в корема. Според близките тя се е оплаквала в продължение на два дни, но лекарите не й обърнали внимание.

Снимка: БТА

Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.

"Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела, каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев", цитира го БТА.

Съпругът на починалата родилка - Светлин Георгиев Снимка: БТА

Директорът по медицинската дейност д-р Лидия Стефанова още вчера обясни фактологията, предшествала смъртта на жената. По думите й родилката е дошла в АГ комплекса на лечебното заведение в 3:13 часа на 21 август. Родила е един час по-късно - в 4:20 часа. Това е било второ раждане на жената, като и двете са били по нормален път.

"Бебето е момченце в добро общо състояние. Жената е била настанена в родилното отделение на АГ комплекса, където е прекарала четвъртък и петък. В събота рано сутринта е издъхнала. Оплаквала се е от болки ниско долу в коремната област, което респондира с нормалното раждане. Тъй като болките се засилват, АГ специалистите извикват на консултация хирург. Той препоръчва скенер на таза. Родилката преминава през скенер и след това разчитането е, че тазовите органи са в норма - без някакви находки. Самата родилка след скенера се е изкъпала, което означава, че нищо друго не се е случило", обясни директорът по медицинската дейност.

Снимка: БТА

По думите на д-р Стефанова, след като родилката се е изкъпала, последвало ново оплакване от болки. Тя е преместена от родилното отделение в интензивния сектор, където губи съзнание. Извикан е анестезиолог-реаниматор, който в продължение на 90 минути се бори за живота на родилката. За съжаление усилията му не са успешни и младата жена издъхва в 7.08 часа на 23 август.

Снимка: БТА

Извършена е аутопсия, но тъй като е сезирана прокуратурата, от лечебното заведение не могат да оповестят подробности за причината за смъртта на Габриела. "Имаме своето обяснение, но трябва да изчакаме резултатите от аутопсията и хистологичните резултати", добави д-р Лидия Стефанова.

Снимка: БТА

В неделя съпругът на женатка Светлин Георгиев се срещна с директора на болницата Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му.

Снимка: БТА

От ДПС - Ново начало застанаха в подкрепа на роднините на починалата родилка.

"Като народен представител от ДПС-Ново начало от Русе ще настоявам за обективна проверка по случая и ясни отговори за причините, довели до смъртта на Габи", заяви във Фейсбук депутатката от ПГ на Делян Пеевски - Атидже Алиева.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.