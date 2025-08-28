Сезонът на пожарите

След кратко затишие Рила отново е в плен на огъня. 

Пожар пламна в труднодостъпен терен над село Горно Осеново, на територията на Национален парк Рила, съобщиха от Югозападното държавно предприятие.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Втори ден гасят пожара в Рила, вероятно е причинен от мълния
Гори иглолистна гора и листна маса.

Снимка: Югозападно държавно предприятие

Първи на място, още преди пожарникарите, пристигнаха горски служители от Държавно горско стопанство Симитли към ЮЗДП.

Снимка: Югозападно държавно предприятие

Изпратено е подкрепление от Държавно горско стопанство Благоевград. 

Очаквайте подробности.

Снимка: Югозападно държавно предприятие

Снимка: Югозападно държавно предприятие

