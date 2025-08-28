Рила отново пламна, гори иглолистна гора в националния парк (снимки)
Пожарът е на труднодостъпен терен над село Горно Осеново
Сезонът на пожарите
След кратко затишие Рила отново е в плен на огъня.
Пожар пламна в труднодостъпен терен над село Горно Осеново, на територията на Национален парк Рила, съобщиха от Югозападното държавно предприятие.
Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>
Гори иглолистна гора и листна маса.
Първи на място, още преди пожарникарите, пристигнаха горски служители от Държавно горско стопанство Симитли към ЮЗДП.
Изпратено е подкрепление от Държавно горско стопанство Благоевград.
Очаквайте подробности.