От 7:30 до 17:00 часа трафикът в двукилометров участък в област Пловдив ще преминава само в изпреварващата лента

1241 Снимка: Facebook/"Магистрала Тракия"

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Временно ограничение на движението се въвежда по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас заради частични ремонти на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 7:30 до 17:00 часа ще бъде ограничено преминаването по активната и аварийната лента в участъка между 139-ия и 141-ия километър на магистралата, на територията на област Пловдив.

През посочения период автомобилите ще се движат единствено в изпреварващата лента. Временната организация на движението се налага, за да могат ремонтните екипи да извършат необходимите дейности по възстановяване на асфалтовата настилка.

Ограничението обхваща приблизително два километра от магистралата и засяга единствено платното в посока Бургас. При по-интензивен трафик преминаването само в една лента може да доведе до забавяне на движението и образуване на колони от автомобили.

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да следват временната пътна сигнализация.

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Особено внимание се изисква при приближаване към ремонтирания участък, където автомобилите трябва да се престроят своевременно в изпреварващата лента. Шофьорите се призовават да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови маневри или изпреварвания.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.