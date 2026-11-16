Ремонт ограничава движението по АМ "Тракия" край Пловдив
От 7:30 до 17:00 часа трафикът в двукилометров участък в област Пловдив ще преминава само в изпреварващата лента
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Временно ограничение на движението се въвежда по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас заради частични ремонти на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
От 7:30 до 17:00 часа ще бъде ограничено преминаването по активната и аварийната лента в участъка между 139-ия и 141-ия километър на магистралата, на територията на област Пловдив.
През посочения период автомобилите ще се движат единствено в изпреварващата лента. Временната организация на движението се налага, за да могат ремонтните екипи да извършат необходимите дейности по възстановяване на асфалтовата настилка.
Ограничението обхваща приблизително два километра от магистралата и засяга единствено платното в посока Бургас. При по-интензивен трафик преминаването само в една лента може да доведе до забавяне на движението и образуване на колони от автомобили.
От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да следват временната пътна сигнализация.
Особено внимание се изисква при приближаване към ремонтирания участък, където автомобилите трябва да се престроят своевременно в изпреварващата лента. Шофьорите се призовават да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови маневри или изпреварвания.