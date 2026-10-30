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Временно затворен за движение е пътят Варвара-Велинград заради пътнотранспортно произшествие, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР- Пазарджик Мирослав Стоянов.

Войната по пътищата

По първоначални данни празно ремарке за превоз на трупи се е откачило от влекач на камион и се е ударило в насрещно движещ се товарен автомобил "Мерцедес". На място на изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Водачът на "Мерцедес"-а е транспортиран с линейка до болницата във Велинград в тежко състояние.

Екипи на полицията в Септември отбиват автомобилите при село Варвара, а служители на Районното управление на МВР - Велинград пренасочват движението при Гара Костандово, през разклона за Ракитово.

Снимка: Пресцентърът на ОД на МВР Пазараджик

Престои да бъде извършен оглед на мястото на катастрофата.

Двама са загинали, а 17 души са ранени при 15 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР). В София са станали 33 леки произшествия, при които няма загинали и ранени.

От началото на месеца са регистрирани 578 пътни инцидента, при които са загинали 47 души, а 709 са били ранени.

От началото на годината в страната са станали 5738 тежки катастрофи, загинали са 410 души, а ранените са 7111 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчитат 45 души повече загинали тази година.

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