Ремарке се откачи и помете камион на пътя Варвара- Велинград
Водачът на ударения "Мерцедес" е откаран в болница в тежко състояние
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Временно затворен за движение е пътят Варвара-Велинград заради пътнотранспортно произшествие, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР- Пазарджик Мирослав Стоянов.
Войната по пътищата
По първоначални данни празно ремарке за превоз на трупи се е откачило от влекач на камион и се е ударило в насрещно движещ се товарен автомобил "Мерцедес". На място на изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Водачът на "Мерцедес"-а е транспортиран с линейка до болницата във Велинград в тежко състояние.
Екипи на полицията в Септември отбиват автомобилите при село Варвара, а служители на Районното управление на МВР - Велинград пренасочват движението при Гара Костандово, през разклона за Ракитово.
Престои да бъде извършен оглед на мястото на катастрофата.
Двама са загинали, а 17 души са ранени при 15 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, сочат данните на Министерството на вътрешните работи (МВР). В София са станали 33 леки произшествия, при които няма загинали и ранени.
От началото на месеца са регистрирани 578 пътни инцидента, при които са загинали 47 души, а 709 са били ранени.
От началото на годината в страната са станали 5738 тежки катастрофи, загинали са 410 души, а ранените са 7111 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчитат 45 души повече загинали тази година.