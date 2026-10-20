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Работничка е загинала при трудова злополука в цех на "Мини Бобов дол", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. 57-годишната жена е ударила главата си в бетонен парапет и е загинала на място, уточниха още от полицията.

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Инцидентът е станал в неделя, 18 октомври, докато загиналата е работила на гумена транспортна лента на територията на Централна обогатителна фабрика, информират от Окръжна прокуратура - Кюстендил, откъдето водят разследването за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност.

Дежурна полицейска група от Районното управление в Бобов дол е извършила оглед на мястото на произшествието, образувано е досъдебно производство.

Направена е аутопсия на тялото и са назначени съдебномедицинска и съдебнохимическа експертизи, добавят от прокуратурата. Разпитват се свидетели, като е изискана и документация от търговското дружество, посочват от държавното обвинение.

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В хода на разследването се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани с трудовия инцидент, както и причините и механизмът на настъпване на смъртта на служителя на фабриката.

Продължават действията по събиране и проверка на доказателствата с оглед установяване на евентуални нарушения на правилата за безопасност и отговорността на лицата, имащи отношение към случая. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Кюстендил.

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