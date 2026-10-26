Детето е паднало от стълба на селскостопанска машина, а родителите твърдят, че са чакали повече от 2 часа за преглед

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Софийската градска прокуратура разследва смъртта на 10-годишно дете в най-голямата спешна болница в страната "Пирогов". Момчето е транспортирано с линейка от Етрополе до София, след като паднало от стълба на селскостопанска машина, съобщиха БНР и БНТ.

Инцидентът е станал на 24 октомври. По думите на родителите, момчето е било в съзнание до пристигането му в "Пирогов". Според тях медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от два часа, докато го приемат.

10-годишният Росен е бил прегледан, а по-късно е отведен в шокова зала. Впоследствие родителите са били уведомени, че той е починал.

От Софийската градска прокуратура допълниха, че е образувано досъдебно производство още преди подаването на сигнал от родителите.

Разследването е за причиняване на смърт на дете в УМБАЛ "Пирогов" вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

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Междувременно от футболен клуб "Етрополе", където е тренирал 10-годишният Росен, съобщиха, че в негова памет всички предстоящи тренировки в школата ще започнат с едноминутно мълчание.

"С огромно прискърбие и съкрушени сърца споделяме, че ни напусна едно от нашите деца - слънчевият Росен от набор 2016. Няма думи, които да опишат болката от загубата на един толкова млад живот, изпълнен с мечти и любов към играта. Ръководството, треньорите и всички деца от Футболния клуб и ДЮШ "Христо Стоичков" изразяват своите най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките", допълниха от клуба.

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