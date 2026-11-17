При тежкия сблъсък на Е-79 загина 35-годишен мъж, а друг беше ранен. Съдът отхвърли искането на прокуратурата за постоянно задържане на шофьора, но му забрани да напуска България

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Пуснаха под парична гаранция унгарски гражданин, обвиняем за пътно-транспортно произшествие с жертва край Монтана. Катастрофата стана в петък през нощта на международен път Е 79, при която загина 35-годишен мъж от Тополовград.

52-годишният унгарец, шофьор на тир, е с мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 2000 евро. Това реши Окръжен съд Монтана по исканата от прокуратурата мярка "задържане под стража".

Малко преди полунощ в петък тир, управляван от унгарския гражданин, се поднесъл и навлязъл в насрещното платно. В тежката машина се ударил бус, управляван от 35-годишния мъж, който е починал на място.

Тежката катастрофа стана малко преди полонущ в петък на главен път Е-79 край Монтана, между разклоните за регионалното депо за отпадъци и село Трифоново. Според разследването 52-годишният унгарски гражданин управлявал товарен автомобил с ремарке с унгарска регистрация, когато ремаркето ударило последователно два микробуса. При сблъсъците загина на място 35-годишен мъж от Тополовград с двойно българско и турско гражданство, а другият водач - 38-годишен турски гражданин, беше ранен. Инцидентът стана при силен дъжд и усложнена пътна обстановка.

Според данните, представени в съдебната зала, тирът се е движел с 85 км/ч при разрешени 80 км/ч. Прокуратурата счита, че скоростта е била несъобразена и с усложнената пътна обстановка - силен дъжд и намалена видимост през нощта.

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След произшествието унгарският шофьор беше задържан първоначално за 24 часа, а след това за още 72 часа с постановление на прокуратурата. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на единия водач и наранявания на другия.

Унгарецът е признал вината си и ще съдейства за разкриване на обективната истина. Посочен е адрес в страната, на който може да бъде открит.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Апелативен съд София в тридневен срок.

Междувременно днес нова тежка катастрофа отне човешки живот в област Монтана. При челен сблъсък между два автомобила на пътя Монтана - Берковица, между селата Благово и Боровци, загина 58-годишна жена, пътувала като пътник в единия автомобил. По информация на Областната дирекция на МВР - Монтана други пострадали при произшествието няма.

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