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Прокурор от Софийската градска прокуратура е бил открит мъртъв в близост до дома му на 23 октомври, съобщиха от Софийската районна прокуратура. По първоначална информация Георги Герамисов сам е сложил край на живота си.

Герасимов се е прострелял смъртоносно със законно притежавания от него личен пистолет. Тялото му е открито от сина му, който тръгнал да го търси, защото прокурорът не отговарял на телефонните обаждания на съпругата си, съобщиха правният сайт "Лекс" и "24 часа".

От юли Георги Герасимов е бил командирован във Върховната касационна прокуратура, съобщиха от Софийската районна прокуратура, където е образувано досъдебно производство за смъртта му. То е за престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК - за склоняване към самоубийство.

Случаят е докладван на дежурен прокурор, който незабавно е дал указания за извършване на необходимите действия по разследването.

"Събраните до този момент доказателства не сочат участие на друго лице в причиняването ѝ. Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства по случая", уочниха от СРП.

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По непотвърдена информация обвинителят е оставил предсмъртни бележки.

Софийска районна прокуратура изразява съболезнования към близките на магистрата.

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