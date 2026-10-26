Прокурор от СГП се е самоубил с личното си оръжие
Георги Герасимов, по непотвърдена информация, е оставил предсмъртни бележки
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Прокурор от Софийската градска прокуратура е бил открит мъртъв в близост до дома му на 23 октомври, съобщиха от Софийската районна прокуратура. По първоначална информация Георги Герамисов сам е сложил край на живота си.
Герасимов се е прострелял смъртоносно със законно притежавания от него личен пистолет. Тялото му е открито от сина му, който тръгнал да го търси, защото прокурорът не отговарял на телефонните обаждания на съпругата си, съобщиха правният сайт "Лекс" и "24 часа".
От юли Георги Герасимов е бил командирован във Върховната касационна прокуратура, съобщиха от Софийската районна прокуратура, където е образувано досъдебно производство за смъртта му. То е за престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК - за склоняване към самоубийство.
Случаят е докладван на дежурен прокурор, който незабавно е дал указания за извършване на необходимите действия по разследването.
"Събраните до този момент доказателства не сочат участие на друго лице в причиняването ѝ. Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства по случая", уочниха от СРП.
По непотвърдена информация обвинителят е оставил предсмъртни бележки.
Софийска районна прокуратура изразява съболезнования към близките на магистрата.