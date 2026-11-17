Младежите били заедно в ресторанта в Драгоман, пред който се случила трагедията

14395 Колаж: Dir.bg

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Приятелите на 18-годишната Милена Мирчева, която на 15 ноември бе блъсната от лекия автомобил на граничния полицай Емил Георгиев пред ресторант в Драгоман, разказаха за трагедията, случила се пред очите им.

По думите на младежите, дванайсетокласничката не е имала никакъв шанс за оцеляване, защото колата е връхлетяла с твърде висока скорост - много над допустимата за този участък. Част от очевидците на катастрофата пък свалили от колата шофьора и го пребили, предаде Нова телевизия.

Инцидентът стана на 15 ноември в 4:05 часа. Тогава на тел. 112 е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие в Драгоман. Незабавно на място са изпратени екипи на Районното полицейско управление и на Спешна помощ. При извършения оглед на местопроизшествието e установен лек автомобил "Мерцедес", управляван от Георгиев. Пострадалата Милена е транспортирана до столична болница. Минути по-късно умира. Пробата за алкохол на граничния полицай показва 1,63 промила. Той бе задържан, а вчера му бе повдигнато и обвинение.

Приятелите на Милена застанаха пред камерата с гръб, тъй като се притесняват, че може да няма последствия за шофьора, причинил катастрофата, и всичко да бъде потулено.

По думите им около 4 часа персоналът на заведението изгасил светлините и ги помолил да си тръгват. По-голямата част от компанията излязла на улицата и се насочили към домовете си. Две от момичетата и едно от момче са били непосредствено до 18-годишната Милена.

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"Всички хора излязохме заедно и бяхме много. Тротоарът беше зает. Ние трябваше да тръгнем отляво на заведението, но нямаше място. И тръгнахме по платното. Имаше и спрени коли и оградни платна. Трябваше да се придвижим малко по-нататък, за да се качим отново на тротоара. Имаше място да минават коли, въпреки че имаше много спрели. Тръгнахме да се прибираме, но то просто нямаше време, той дойде за секунда", разказва един от младежите.

По думите на момичето, което е ходило заедно с Милена, автомобилът на граничния полицай се е движил с висока скорост.

Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

"Чухме, че зад нас идва много бърза кола. Обърнахме се и веднага казахме: "Хора, нека да се приберем ппо-навътре към тротоара! Идва кола!. С Милена си говорехме, искаше да си вземем нещо за хапване. Аз й казах да изчака да звънна на момичето, което трябваше да дойде да ни прибере. Нямах време дори да се протегна към нея. Нямаше как просто да направиш дори една крачка към нея. Колата мина точно там, където бяхме ние", допълва тийнейджърката.

Според младежите автомобилът се движел с изключително висока скорост. След удара част от присъстващите се затичали към блъснатата Милена, за да проверят състоянието ѝ, а други се насочили към автомобила на граничния полицай.

"Те се затичаха към Милена, за да видят дали е добре. Остана Деси с Милена, а те се затичаха към колата. Свалиха го човека и го пребиха", разказва още приятелката на 18-годишната загинала ученичка.

Младежите допълват, че граничният полицай е слязъл от мерцедеса си, повтаряйки: "Аз нищо не съм направил! Аз нищо не съм направил!". Според свидетелите 26-годишният мъж не се опитал да провери състоянието на Милена, а продължил да повтаря, че не е виновен.

Компанията на загиналото момиче коментира и появилите се версии за евентуални взаимоотношения между нея и граничния полицай. Те категорично отричат подобна информация.

"Това изобщо не е вярно. Тя дори не го познаваше", заявиха приятелите на загиналата. По думите им Милена била изключително социална, имала много приятели в Драгоман, но не е имала лични отношения с Георгиев.

Младежите твърдят, че преди 3-4 години Емил Георгиев отново е предизвикал катастрофа в нетрезво състояние. По думите на момичето, вървяло непосредствено до Милена, близките на граничния полицай се опитали да прехвърлят вината за случилото се на дванайсетокласничката.

"На тези хора първите думи им бяха: "Той не направи нищо, тя беше виновна, тя скочи пред колата. Той нищо не е направил", допълва тийнейджърката.

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