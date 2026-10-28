Очаква се към плавателния съд да бъде изпратен плавателен съд на Военноморските сили, а наблюдението да продължи и с дронове

2483 Снимка: Скрийншот/Екс

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Товарният кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври, навлезе в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Информацията е докладвана снощи около 21 ч., когато плавателният съд е забелязан на 13 морски мили източно от нос Сиври Бурун - най-северния нос на българското Черноморие, съобщиха от Министерството на транспорта.

Властите следят движението му в реално време. Очаква се към плавателния съд да бъде изпратен кораб на Военноморските сили, а наблюдението да продължи и с дронове.

Корабът е полупотопен, дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представлява навигационна опасност за останалите плавателни съдове. Издадено е навигационно предупреждение към корабите в района, като мореплавателите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от него, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Навлизането на KHORYV в българската икономическа зона идва в деня на тристранната среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, която ще се проведе в София. Основна тема на разговорите ще бъде сигурността и отбраната в Черноморския регион.

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Корабът беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

Очаква се по-късно днес да стане ясно какви конкретни действия ще предприемат българските институции за проследяването на плавателния съд и гарантирането на безопасността в района.

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