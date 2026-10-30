Въведен е обходен маршрут, ограничението ще бъде в сила до 19 часа

2181 Снимка: Facebook/Магистрала Тракия/Алекс Алекс

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Преобърнат камион затвори АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" и Областната дирекция на МВР в София.

Инцидентът е станал преди 14 часа на 56-ия километър по магистралата - при тунел "Траянови врата", в посока крайморския град, като към момента няма информация какви са причините за катастрофата.

Няма данни и за състоянието на шофьора на камиона, който е откаран за преглед в болница. Няма данни и дали има други ранени.

Снимка: Facebook/Магистрала Тракия/Алекс Алекс

В района на произшествието се е образувало голямо задръстване. Очевидци съобщават в социалните мрежи, че колоните автомобили не помръдват с минути.

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Снимка: Facebook/Магистрала Тракия/Mitko Takov

Заради катастрофата движението по магистралата в района е блокирано и е въведен обходен маршрут през Мирово - Горна Василица - Момин проход - Долна Василица - Костенец - Габровица - Момина клисура - Сестримо - Белово - Септември - Семчиново - Симеоновец, по път I-8 (Е-80).

От АПИ отбелязват, че ограничението ще бъде в сила на 30 октомври 2026 г. от 14:00 до 19:00 часа.

Преминаването през участъка се регулира от "Пътна полиция".

Двама са загинали, а 17 души са ранени при 15 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София са станали 33 леки произшествия, при които няма загинали и ранени.

От началото на месеца са регистрирани 578 пътни инцидента, при които са загинали 47 души, а 709 са били ранени.

От началото на годината в страната са станали 5738 тежки катастрофи, загинали са 410 души, а ранените са 7111 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчитат 45 души повече загинали тази година.

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