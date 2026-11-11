"Три коли и камион щяха да ме блъснат, докато обезопасявам пътя", разказа и полицай, пристигнал сред първите на мястото на трагедията

8143 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Първите минути на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол – викове за помощ, писъци, хаос, страх и смачкани до неузнаваемост десетки автомобили. Тази обстановка заварват първите пожарникари от ямболската дирекция, отзовавайки се на сигнала - инспектор Станчо Нанков, пожарникар Валери Славов и старши пожарникар Иван Великов.

"Трябваше да отстраним част от мантинелите, за да можем да стигнем от другата страна на платното до катастрофиралите автомобили. Когато пристигнахме, гледката беше ужасяваща - писъци, викове, крясъци – не мога да опиша гледката с думи", разказа Станчо Нанков, инспектор в Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Ямбол.

По думите му е последвала светкавична организация съвместно с полицаите на мястото на тежкия инцидент и започва спасителната акция.

"Единият от екипите почна гасителни действия на изгорелите автомобили, а другите екипи започнаха евакуирането и изваждането на хора – тези, които бяха тежко пострадали и нямаше как да излязат от автомобилите. Започнахме рязане на самите автомобили", допълва инспектор Нанков, цитиран от кореспондента на БТА.

"Веднага започнахме изваждането на затиснатите, които бяха извадени от смачканите автомобили и предадени на Центъра за спешна медицинска помощ. Започнахме да издирваме във всички смачкани автомобили дали не сме пропуснали някой, после да обезопасяваме автомобилите. И така до днес сутринта, до приключване на произшествието изцяло – извозени са всички ударени автомобили от магистралата, пътят е освободен", разказа Валери Славов.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Онова, което заварихме беше страшен хаос, много катастрофирали автомобили, много хора, викащи за помощ. Първите ни действия бяха да започнем да режем автомобилите и по най-бързият начин да изкарваме пострадалите от тях", допълва старши пожарникар Иван Великов.

Според инспектор Нанков в такава ситуация е най-важно екипите да запазят самообладание. "Най-важното е да няма страх и паника за нас пожарникарите. Така или иначе, ние сме там, за да си свършим работата. И каквото зависеше от нас, и каквото можахме – направихме", отбеляза пожарникарят. От свое и от името на всички свои колеги, участвали в спасителната акция, той изказа съболезнования на близките на загиналите.

За опасността, пред която са били изправени и самите спасителни екипи, разказа и бургаският полицай Иван Георгиев, който по думите му е бил първият служител на МВР, пристигнал на мястото на катастрофата със задачата да затвори магистралата и да обезопаси района.

В публикация в социалните мрежи той сподели, че на четири пъти едва не е бил блъснат от преминаващи превозни средства въпреки включената светлинна сигнализация на полицейския автомобил и поставените светлоотразителни конуси.

Ето какво пише служителят на полицията:

"Вчера бях първият полицейски служител на мястото, който трябваше да затвори магистралата и да обезопаси района. С включени всички възможни светлини на служебния автомобил и поставени светлоотразителни конуси на четири пъти бях на косъм да бъда блъснат. Три автомобила и един камион преминаха покрай мен през поставените конуси, с изключително висока скорост, без да се съобразяват нито с ограничението, нито с гъстата мъгла. Няма да коментирам и факта, че някои от тях дори не спряха, а си продължиха по пътя, все едно нищо не се е случило. Днес можеше да има още една трагедия. Можеше аз да съм поредния в тази статистика, а някой колега да трябва да съобщи на семейството ми, че няма да се прибера", пише служителят на МВР. В поста си той отправя остър призив за промяна в манталитета на българските водачи, които продължават да подценяват рисковете на пътя. Докога ще караме така? Докога ще смятаме, че правилата важат само за другите? Докога ще бързаме толкова, че да не осъзнаваме, че няколко секунди невнимание могат да отнемат човешки живот? Докога ще търсим вината в другите, ще обвиняваме правителство, МВР, лошите пътни условия? Пътят не прощава самонадеяността, а физичните закони не се интересуват колко бързаме. Не искам съчувствие за себе си. Искам малко повече разум, отговорност и човечност зад волана. Пазете себе си и другите! Някой ви чака вкъщи! Съболезнования на близките на загиналите!".

При двете тежки верижни катастрофи, които отнеха във вторник, 10 ноември, живота на 11 души, на терен в спасителната акция участваха стотици – пожарникари и полицаи от няколко области. Не терен бяха и десетки военнослужещи и доброволци на Българския Червен кръст.

Четири от жертвите са роднини

Четирима души от сливенското село Самуилово са сред загиналите на автомагистрала "Тракия" вчера, съобщи кметът на Сливен Стефан Радев. Загиналите са от една фамилия.

Той внася предложение до Общинския съвет за отпускане на еднократна финансова подкрепа на семействата на четиримата. Предложението от страна на кмета предвижда на наследниците на всеки от загиналите да бъдат дарени по 2000 евро. Средствата са предназначени да подпомогнат близките в тежкия момент, включително за покриване на разходите по погребенията и ежедневните им нужди.

Днес Сливенския митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите и се помоли за изцелението на ранените. Арсений обяви, че заедно с общината църквата ще подпомогне единствения оцелял член фамилията, загинала на автомагистралата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.