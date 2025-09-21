Жители на село Ясен се оплакваха, че сутринта в селото е имало голяма мъгла и част от тях не са посмели да излязат

Няма опасност за здравето на населението на Плевен и близките населени места след снощния пожар на територията на бившата рафинерия "Плама". Това съобщи областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев пред БТА.

Пожарът вече е напълно изгасен, увери Манчев.

Вчера се запалиха стари утайници на бившата рафинерия "Плама" и огромен черен облак разтревожи плевенчаних и околните села. Около полунощ огнеборците успяха да овладеят огъня, като през цялата нощ районът беше наблюдаван от дежурни екипи, съобщиха по-рано от общината.

В Плевен няма завишения на фините прахови частици, съобщи още областният управител.

Според измерванията на мобилната автоматична станция на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен за състоянието на атмосферния въздух, която се намира в село Ясен, в 1:00 часа през нощта фините прахови частици (PM10) са били 13 микрограма на кубичен метър. В 2:00 часа те са спаднали до 12 микрограма. Постепенно тяхното количество се е увеличило, като с най-висока стойност са били в 6:00 часа сутринта, когато са достигнали до 432 микрограма на кубичен метър. Към 10:00 часа отчетената стойност на кубичен метър е 100 микрограма, като впоследствие е регистриран спад до 35 микрограма, при норма за 10 часа от 100 микрограма.

Отчита се тенденция към понижаване на стойностите. Окончателната оценка ще бъде направена в 24:00 часа днес. Денонощната средна норма за фините прахови частици е 50 микрограма.

Азотните оксиди са отчетени с леко повишени концентрации, но без превишаване на нормативните прагове. Всички останали показатели са в норма.

Областният управител добави, че измерените по-високи стойности на фините прахови частици се дължат на сажди, пепел и прах вследствие на пожара Той каза още, че ситуацията остава под непрекъснато наблюдение.

Жители на село Ясен се оплакваха, че сутринта в селото е имало голяма мъгла и част от тях не са посмели да излязат. Проверка на БТА установи, че хората в селото вече излизат по улиците, магазините и заведенията.

Големият горски пожар в района на село Горнослав е овладян след мащабна операция, в която се включиха над 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово и сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. Към 23:00 ч. пожарът е овладян, като появилото се второ огнище в боровата гора, вече е погасено по целия периметър. Огънят е засегнал над 140 дка смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в Горнослав, се казва още в съобщението.

При три пожара в Ловешка област вчера са изгорели над 3600 дка сухи треви и храсти, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Ловеч. В землището на луковитските села Ъглен и Бежаново са потушени пламъци, обхванали 2000 дка площ, а в угърчинското село Драгана - 1500 дка. Огънят в село Брестница, община Ябланица, е изпепелил 110 дка сухи треви и храсти. Пожарът там е загасен с участието на три екипа огнеборци - от службите в Луковит, Тетевен и Ябланица.

И трите пожара са без материални щети, няма засегнати посеви или сгради, уточниха от полицията в Ловеч.

Общо 144 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 180 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа. Пострадал е мъж на 67 години при пожар в апартамент във Варна. С преки материални щети са възникнали 22 пожара, без нанесени материални щети са 122 пожара. Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са 12.

