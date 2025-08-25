Пожар изпепели кравеферма в казанлъшкото село Кънчево
Гасителните действия бяха затруднени от неизключеното електрозахранване, което създаде допълнителен риск за огнеборците и доброволците
Пожар изпепели кравеферма в казанлъшкото село Кънчево, загинаха над 15 животни. До късно снощи продължи гасенето на огъня. Сигналът за бедствието е подаден около 21 часа в неделя.
Сезонът на пожарите
На място незабавно пристигнаха няколко екипа на пожарната, които започнаха борба с огнената стихия. Гасителните действия бяха затруднени от неизключеното електрозахранване, което създаде допълнителен риск за огнеборците и доброволците.
Въпреки бързата реакция и помощта на десетки жители от селото и околността, пламъците са се разпространили светкавично и са обхванали цялата постройка. Сградата е изгоряла до основи.
По първоначална информация в огъня са загинали над 15 крави. Тепърва предстои оглед за установяване на пълния размер на щетите, които се очаква да бъдат значителни.
Причините за пожара остават неясни. Криминалисти ще извършат оглед на място.
Вчера горя голям пожар и в столичния квартал "Кръстова вода".