Пожар избухна в базата на фирмата за сметосъбиране "Нелсен Чистота" в Бургас. Сигналът за него е получен в пожарната днес около 13:30 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Сезонът на пожарите

Установено е, че горят гуми и пластмасови контейнери на фирмата, чиято база се намира в близост до бул. "Захари Стоянов". 

На място са три противопожарни коли с осем огнеборци и химическия бус на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас.

Гасителните действия продължават и към този момент. Огънят ще бъде овладян, няма опасност за живеещите в района, увери директорът на бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев.

Голям пожар лумна и край асеновградското село Горнослав. Той се разраства с всяка минута, а на място има шест екипи на пожарната и доброволци, които помагат. Огънят достигна пътната артерия и има опасност да достигне до близката борова гора и тогава ситуацията ще се влоши.

Призовават се жителите и гостите да не предприемат пътуване. Лекият вятър спомага за бързото разпространение на огъня.  Местните хора призовават за включването на още хора в гасителните дейности.

Снимка: Фейсбук на Горнослав

Затворен за движение е пътят от с. Горнослав към Орешец и Добростан.

Снимка: Фейсбук на Горнослав

Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока с. Добростан и хижа "Марциганица". Причината е изгорял дървен електрически стълб.

 

 

