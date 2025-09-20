Горят стари утайници, които са били някога място, където са изливали отпадъчни нефтопродукти

1233 Снимка: Фейсбук страницата "Забелязано в Плевен"

Пожар избухна на територията на бившата рафинерия "Плама". Пламъците от сухи треви са се прехвърлили в изоставени утайници. Четири пожарни автомобила са на мястото.

Първоначално е възникнал пожар в сухи треви, който се е разраснал. Огънят се е прехвърлил и е засегнал изоставените преди години утайници, в които докато рафинерията е работила са изливани, отпадъчни нефтопродукти. На място са изпратени четири противопожарни автомобила. Няма опасност за близките населени места или за хората, каза за медиите директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен комисар Станислав Маргаритов Атанасов.

Според него мястото е занемарено и не се използва от години. Засегнатата площ е с размери 50 на 100 метра по първоначални данни на огнеборците. Няма опасност от разрастване на пожара.

Пламналият утайник се намира на безопасно разстояние от жилищни райони, но гъстият дим е видим от цялия град.

Плевенчани засипаха със снимки социалните мрежи, притеснени от черния облак.

В района на пожара се намира село Дисевица. Кметът Пламен Бешков съобщи, че огънят е от другата страна на реката. Няма опасност за селото, освен ако вятърът не си промени посоката и го задими.

Това е поредният пожар в страната днес. По-рано в Южната индустриална зона на Бургас пламна пожар в близост до магазин за строителни материали и стоки за дома. Пламъците обхванали пластмасови контейнери, отпадъци и автомобилни гуми на фирма за сметопочистване.

Също така, в землището на асеновградското село Горнослав избухна голям пожар, причинен от запалени сухи треви. Огънят бе локализиран вечерта. На място остават общо 15 дежурни пожарникари и горски служители, съобщиха от община Асеновград .

