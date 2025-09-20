Пожар избухна на територията на бившата рафинерия "Плама". Пламъците от сухи треви са се прехвърлили в изоставени утайници. Четири пожарни автомобила са на мястото. 

Сезонът на пожарите

Първоначално е възникнал пожар в сухи треви, който се е разраснал. Огънят се е прехвърлил и е засегнал изоставените преди години утайници, в които докато рафинерията е работила са изливани, отпадъчни нефтопродукти. На място са изпратени четири противопожарни автомобила. Няма опасност за близките населени места или за хората, каза за медиите директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен комисар Станислав Маргаритов Атанасов.

Според него мястото е занемарено и не се използва от години. Засегнатата площ е с размери 50 на 100 метра по първоначални данни на огнеборците. Няма опасност от разрастване на пожара.

Пламналият утайник се намира на безопасно разстояние от жилищни райони, но гъстият дим е видим от цялия град.

Плевенчани засипаха със снимки социалните мрежи, притеснени от черния облак.

В района на пожара се намира село Дисевица. Кметът Пламен Бешков съобщи, че огънят е от другата страна на реката. Няма опасност за селото, освен ако вятърът не си промени посоката и го задими.

Това е поредният пожар в страната днес. По-рано в Южната индустриална зона на Бургас пламна пожар в близост до магазин за строителни материали и стоки за дома. Пламъците обхванали пластмасови контейнери, отпадъци и автомобилни гуми на фирма за сметопочистване.

Също така, в землището на асеновградското село Горнослав избухна голям пожар, причинен от запалени сухи треви. Огънят бе локализиран вечерта. На място остават общо 15 дежурни пожарникари и горски служители, съобщиха от община Асеновград .

 

ИЗБРАНО
"Тя е идеалната съпруга": Можеше ли принцеса Даяна да замени Мелания Лайф
"Тя е идеалната съпруга": Можеше ли принцеса Даяна да замени Мелания
14139
"Левски" и Лудогорец взеха по точка в здраво дерби с отменена дузпа Корнер
"Левски" и Лудогорец взеха по точка в здраво дерби с отменена дузпа
11962
H-1B визата в САЩ става "лукс", US компаниите спешно привикаха чуждестранните си работници Бизнес
H-1B визата в САЩ става "лукс", US компаниите спешно привикаха чуждестранните си работници
5691
Британското външно разузнаване ще набира шпиони в Русия през даркнет IT
Британското външно разузнаване ще набира шпиони в Русия през даркнет
767
"Пеперуда: Призив за дъжд" със Сребърна награда от конкурс за светлинно изкуство в Шанхай Impressio
"Пеперуда: Призив за дъжд" със Сребърна награда от конкурс за светлинно изкуство в Шанхай
1137
Най-красивите малки градчета и селца в света: Европа заема първите 8 места (снимки) Trip
Най-красивите малки градчета и селца в света: Европа заема първите 8 места (снимки)
9017
Джулия Чайлд: "Обичах я толкова много, че се зарекох да я взема със себе си в гроба!" Вкусотии
Джулия Чайлд: "Обичах я толкова много, че се зарекох да я взема със себе си в гроба!"
2863