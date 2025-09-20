Пожар избухна на територията на бившата рафинерия "Плама" (видео)
Горят стари утайници, които са били някога място, където са изливали отпадъчни нефтопродукти
Пожар избухна на територията на бившата рафинерия "Плама". Пламъците от сухи треви са се прехвърлили в изоставени утайници. Четири пожарни автомобила са на мястото.
Сезонът на пожарите
Първоначално е възникнал пожар в сухи треви, който се е разраснал. Огънят се е прехвърлил и е засегнал изоставените преди години утайници, в които докато рафинерията е работила са изливани, отпадъчни нефтопродукти. На място са изпратени четири противопожарни автомобила. Няма опасност за близките населени места или за хората, каза за медиите директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен комисар Станислав Маргаритов Атанасов.
Според него мястото е занемарено и не се използва от години. Засегнатата площ е с размери 50 на 100 метра по първоначални данни на огнеборците. Няма опасност от разрастване на пожара.
Пламналият утайник се намира на безопасно разстояние от жилищни райони, но гъстият дим е видим от цялия град.
Плевенчани засипаха със снимки социалните мрежи, притеснени от черния облак.
В района на пожара се намира село Дисевица. Кметът Пламен Бешков съобщи, че огънят е от другата страна на реката. Няма опасност за селото, освен ако вятърът не си промени посоката и го задими.
Това е поредният пожар в страната днес. По-рано в Южната индустриална зона на Бургас пламна пожар в близост до магазин за строителни материали и стоки за дома. Пламъците обхванали пластмасови контейнери, отпадъци и автомобилни гуми на фирма за сметопочистване.
Също така, в землището на асеновградското село Горнослав избухна голям пожар, причинен от запалени сухи треви. Огънят бе локализиран вечерта. На място остават общо 15 дежурни пожарникари и горски служители, съобщиха от община Асеновград .