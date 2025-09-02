Пожар гори в района на Мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора" в града. Това съобщиха  от Областната дирекция на МВР. Сигнал за пожара е получен в 15:30 часа. На място има екипи на пожарната.

По първоначална информация горят сухи треви и храсти, както и изоставена овощна градина .

Във връзка с пожара се променя маршрутът на движение на автобусни линии №17 и 34. Toва съобщиха на сайта на Община Стара Загора.

Градският транспорт ще се движи по бул. "Цар Симеон Велики" - надлез "Наталия" - бул. "Никола Петков" - път Е73 Новозагорско шосе - Каците - с. Хрищени и обратно.

Няма да се обслужват спирки "Наталия" - "Самарско знаме" - "Медина МЕД" - "ОБСО" - "Гробищен парк" - "Гробищен парк 2" - "Гробищен парк - Менада" - "ДАП 1".

Автобусите ще спират на спирки "ДЗУ" - "Спортна зала" - "СБА" - "Спирка" - "МЕТРО Разсадник".

След промяна в обстановката, маршрутът на автобусни линии №17 и 34 ще бъде възстановен.

Към 19,13 часа пожарът бе локализиран.  На място ще останат дежурни екипи на пожарната, съобщиха от полицията.

