Нов проблем с парното в столицата заради авария в ТЕЦ "София". СУ минава онлайн
"Топлофикация" обещава да възстанови топлоподаването днес или утре
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Токов удар на територията на ТЕЦ "София" е предизвикал сериозен пробив в топлопреносната мрежа. В резултат на това абонатите в районите, обслужвани от ТР "София", включително в централната градска част на столицата, са усетили влошаване на топлоподаването. Това съобщават на сайта си от "Топлофикация София".
Пробивът е на ул. "Кирил и Методий", в участъка между ул. "Вашингтон" и бул. "Мария Луиза".
Всички аварийни екипи на дружеството са мобилизирани и работят по локализирането на аварията и дренирането на участъка, за да бъде установен нейният мащаб.
В част от засегнатите райони топлоподаването вече се нормализира. Очаква се до края на неделния ден нормалното топлоподаване да бъде възстановено за по-голямата част от абонатите, а за останалите - до понеделник на обяд.
Междувременно стана известно, че Софийският университет "Св. Климент Охридски" преминава към обучение в електронна среда заради продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в студентските общежития в "Студентски град", съобщи bTV.
Промяната влиза в сила от 1 декември 2026 г. Където е възможно, занятията ще се провеждат в хибридна форма. Това става ясно от писмо, изпратено до студенти от декана на ФЖМК. 30 ноември (понеделник) е обявен за неучебен ден.
От университета уточняват, че при възстановяване на топлоподаването в общежитията обучението ще се върне към нормалния си режим. Заповедта на ректора на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова ще бъде публикувана на сайта на висшето училище.