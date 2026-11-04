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Обилни валежи активизираха старо свлачище по ключовия път между Варна и курорта "Златни пясъци", като земните маси са повлекли част от конструкцията на пътя и са отворили опасна кухина с дълбочина половин метър под самия асфалт.

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Макар компрометираният участък и пешеходната алея вече да са оградени и временно обезопасени, трафикът остава затруднен и преминава само в едната лента, а институциите следят с повишено внимание ситуацията заради риска от ново срутване в дерето. Това съобщиха от пресцентъра на Община Варна, позовавайки се на заместник-кмета по инфраструктурата Владимир Димитров.

Снимка: БТА

Сигналът е подаден вчера около 16 ч., като първоначално е бил за повреден стълб. При пристигането си на място екипите установили, че той е паднал в дерето. Със ситуацията са запознати всички институции.

Снимка: БТА

Участъкът, в който са се свлекли земни маси, е ограден. Автобусите преминават през лявата лента на платното в посока курортния комплекс, добавя БТА.

Пешеходната алея, която непосредствено граничи със свлачищния участък, също е обезопасена.

Снимка: БТА

Според Димитров свлачището е старо, а силните дъждове са довели до ново свличане на земни маси.

"Това е старо дере. Земните маси от навлажняването губят сцепление и тръгват надолу. Няма какво да ги спре", обясни Димитров пред bTV.

Снимка: Bulphoto

По думите му свличането е засегнало ивица от пътя, а бетонната конструкция също е пропаднала. Под самия асфалт вече има кухина с дълбочина около половин метър, което създава опасност от допълнително пропадане.

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Тъй като пътят е част от републиканската пътна мрежа, отговорността за необходимите ремонтни и укрепителни дейности е на Агенция "Пътна инфраструктура". Представители на агенцията са извършили оглед на място, а очакванията са да бъдат предприети действия за укрепване на свлачището.

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Движението в района остава затруднено, а заради продължаващите валежи ситуацията се следи внимателно.

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