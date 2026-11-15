Чуждият гражданин напуснал страната "Дунав мост 2" веднага след произшествието, но вече е открит и глобен

5800 Снимка: бТВ

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Установен и глобен е водачът, увредил при пътно произшествие арката на археологическия комплекс "Калето" в Мездра, а след това избягал от мястото, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР Враца.

Според информацията сигнал за инцидента е подаден на 10 ноември. В хода на проверката по случая е установено, че турски шофьор на 34 години е причинил пътнотранспортно произшествие.

С камиона си, по време на маневра, той разруши една част от арката на комплекса.

Той е управлявал влекач "Волво" с турска регистрация, а след инцидента е напуснал страната през ГКПП "Дунав мост 2".

На 14 ноември около 21:10 ч. в района на комплекс "Долче Вита" в Мездра, на главен път Е-79, след проведени оперативно-издирвателни мероприятия служителите на Районно управление - Мездра спрели за проверка същия влекач.

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По превозното средство имало видими следи от произшествието, а водачът потвърдил, че е участвал в катастрофата, съобщи БТА.

На шофьора са съставени актове за установените нарушения на Закона за движението по пътищата, а спрямо него са издадени наказателно постановление и заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

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