Според кмета и МВР обстановката в момента е спокойна и няма напрежение сред жителите

9470 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Към момента обстановката в село Гривица е спокойна след трагедията с четиригодишно дете, каза кметът Петър Георгиев.

"В момента положението е спокойно. Има патрулиращи коли. Едната стои пред бабата и дядото на момчето. Другата е пред детенцето, което е починало. Но, в момента е спокойно. Не е умишлено нещо да кажете", каза кметът пред БНТ и БТА.

Според Георгиев е нормално да се появи известно напрежение след такава тежка трагедия с малко дете, която може да сполети всяко семейство.

Нощта е преминала спокойно, няма прииждащи хора от други населени места. Кметът каза, че не знае все още кога ще бъде погребението за детето.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова потвърди, че обстановката в Гривица е спокойна, напрежение няма.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В събота следобед, около 15:00 ч., четиригодишно дете загина на място, докато пресича ул. "Александър Стамболийски", блъснато от правоспособен шофьор, роден през 2008 г. Той е задържан за 24 часа по закона за МВР. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

След трагедията близки и роднини на загиналото дете се събраха на централния площад в Гривица, а след това част от тях се отправиха към дома на младия шофьор. Заради възникналото напрежение в селото бяха изпратени и служители на жандармерията.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около произшествието продължава, допълни старши експерт Цветкова. Образувано е досъдебно производство под контрола на Окръжна прокуратура - Плевен.

Кметът Петър Георгиев разказа по-рано пред БНР, че според първоначалните му впечатления водачът се е прибирал към дома си, а детето е било близо до купчина пясък край улицата. Той допусна, че шофьорът може да не е забелязал детето навреме, но изрично подчерта, че това е лично предположение, а не установено заключение на разследващите.

Георгиев призова случилото се да не се представя като конфликт на етническа основа. Според него трагедията не бива да се превръща в повод за противопоставяне между жителите на селото.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.