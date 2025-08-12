52-годишният бизнесмен от Пловдив Илия Танчев е българинът, който изчезна при гмуркане във водите на Охридското езеро. Мъжът е в неизвестност от събота - 9 август, когато със свой приятел македонец решават да се гмурнат на дълбочина 89 метра във водите на езерото край село Търпейца.

Първи във водата влиза македонецът, а след него и Илия. 

"И македонецът се е опитал да го достигне, тъй като баща ми е тръгнал много бързо надолу към желаната от него дълбочина. Като е стигнал обаче не е имало абсолютно никаква следа от татко. За момента няма никакви следи от него. Няма тяло. Абсолютно никаква част от екипировката не е намерена", съобщи дъщерята на изчезналия Ния Танчева, цитирана от Нова телевизия.

Българин се гмурна на близо 90 метра в Охридското езеро и изчезна
Илия Танчев е любител на екстремните спортове. Мъжът живее със семейството си в пловдивското село Скутаре, а профилът му в социалните мрежи е изпълнен със снимки от гмуркания, полети с планери и шофиране на мотори.

"Два водни и въздушен дрон го търсят. Негови приятели го издирват с лодка по бреговете. Татко вече има 120 метра рекорд в Египет, на обикновен въздух, а този път искаше да направи 150 метра", допълва Ния Танчева.

Последната снимка, която Илия Танчев е публикувал в профила си във Фейсбук часове преди да изчезне във водите на Охридското езеро

Снимка: Facebook/Илия Танчев

Подводното течение и дълбочината на Охридското езеро обаче затрудняват акцията по издирването на Танчев. Затова и семейството му призова българската държава да изпрати опитни водолази на място. 

"Да ни помогнат поне тялото му да намерим. Ако то е останало на дъното на езерото на 280 метра, тъй като той е бил с пет бутилки свързани с него, там няма как да стигне нито водолаз, нито дрон. Да ни помогнат да си го приберем вкъщи", помоли дъщерята на Илия Танчев.

Съселяните на бизнесмена от Скутаре също вярват, че е възможно да е станало чудо и той да се е спасил.

"Много пъти ми е разказвал за негови ситуации в които е бил на ръба и винаги е успявал да се спаси. И се моля, и се надявам, че и този път ще успее", каза кметът на селото Катя Тодорова.

Българското Министерство на външните работи поддържа постоянен контакт с македонските власти, а издирването продължава. 

