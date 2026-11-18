Сигналът е подаден около 14:30 часа, като огънят е пламнал по време на демонтажни дейности в сградата, която предстои да бъде премахната във връзка с изграждането на нова. Засегната е площ от около 200-300 кв. метра.
На място са противопожарни екипи от Петрич и Сандански. Няма пострадали хора.
Нанесените материални щети са незначителни, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
Огънят е овладян бързо и пожарът вече е потушен. Движението вече е възстановено за всички превозни средства и в двете посоки.
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