При катастрофата като по чудо няма пострадали, виновният водач е арестуван

8491 Снимка: Facebook/"Катастрофи България"

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Пиян шофьор блъсна и обърна по таван друг автомобил по време на изпреварване на пътя между Плевен и село Ясен, където в началото на месеца при друга катастрофа загинаха четирима младежи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал за инцидента е получен в 17:22 часа в полицията в областния град.

На място са изпратени екипи на МВР и Спешна помощ.

По първоначална информация 39-годишен водач на лек автомобил БМВ с плевенска регистрация, движещ се от Ясен към Плевен, е предприел изпреварване. Мъжът обаче е изгубил контрол над управлението, колата е поднесла и се е блъснала странично в изпреварвания автомобил, управляван от 52-годишен мъж.

Ударът е бил толкова силен, че ударената кола се е преобърнала. Като по чудо при сблъсъка няма пострадали.

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Извършената проба за алкохол на 39-годишния шофьор е показала над 1.2 промила, което е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Издаден е талон за медицинско изследване. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват. Извършват се огледи.

Вечерта на 8 октомври челен сблъсък на пътя между Плевен и село Ясен отне живота на четирима млади хора на възраст между 18 и 21 години. Трима от загиналите са от Плевен, а починалото момиче е от Благоевград. Жертвите от "Опела"-а са били студенти в Медицинския университет в Плевен.

Сблъсъкът е станал, след като шофьорът на "Опела", движейки се в посока от Плевен към село Ясен, навлиза в лентата за насрещно движение, като минава през разделителния остров на пътя и блъска насрещно идващото "БМВ". Ударът е между таваните на двата автомобила, а скоростомерът на колата, предизвикала катастрофата е застинал на 139 километра в час.

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