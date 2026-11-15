53-годишният водач е карал с 2,49 промила, а заради инцидента затвориха движението по булевард "Княз Борис" в града

1531 Снимка: Областна дирекция на МВР в Разград

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Мъж с 2,49 промила алкохол се блъсна последователно в паркиран автомобил и електрически стълб в Разград.

Инцидентът е станал около 21:40 ч. в събота вечерта на улица "Княз Борис", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

При произшествието 53-годишният шофьор на лек автомобил "Лексус" изгубил контрол над управлението и ударил паркиран "Опел Астра", след което се блъснал в електрически стълб.

Пристигналият на място полицейски екип тествал шофьора с дрегер. Уредът е отчел 2,49 промила алкохол в издишания въздух, уточнява БТА. Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.

По случая е образувано бързо производство.

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Заради щетите от катастрофата булевард "Княз Борис" е затворен за движение за около час и половина до два часа в участъка от кръстовището с улица "Левски" до кръстовището с улица "28 януари".

Екипи на "Енерго-Про" ще подменят повредения електрически стълб и ще възстановят електрозахранването. Шофьорите трябва да използват обходни маршрути, допълни Георгиева.

Преди дни на главния път I-2 в района на "Илко сервиз" 20-годишен шофьор на "Форд Фиеста" също изгуби контрол над автомобила и се блъсна в крайпътна мантинела, като при проверката с дрегер бяха отчетени 3,08 промила алкохол в издишания въздух.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.