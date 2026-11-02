Лекият автомобил "Фиат" с видинска регистрация, управляван от 53-годишния мъж, се движел от бензиностанция край град Дунавци в посока Видин

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Мъж на 53 години от Видин, шофирал след употреба на алкохол, е задържан в полицейския арест след пътнотранспортно произшествие с две товарни композиции на главен път Е-79. При проверката дрегерът е отчел 3,66 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за катастрофата е подаден в 19:55 часа снощи. Лекият автомобил "Фиат" с видинска регистрация, управляван от 53-годишния мъж, се движел от бензиностанция край град Дунавци в посока Видин. Водачът навлязъл в насрещната лента и последователно се ударил странично в две насрещно движещи се товарни композиции.

Шофьорът отказал да даде кръвна проба за изследване в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието, а автомобилът бил иззет по надлежния ред. Пътните полицаи съставили на водача два акта и две заповеди за прилагане на принудителна административна мярка.

По случая е образувано бързо производство, уточниха от полицията.

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В област Видин от началото на годината са регистрирани 320 катастрофи с шестима загинали, предаде БТА. От 1 ноември започна традиционната акция "Зима", насочена към безопасността на движението през есенно-зимния сезон. Според данните на "Пътна полиция" голяма част от произшествията възникват при дъждовно време, когато намаленото сцепление с пътната настилка изисква съобразена скорост.

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