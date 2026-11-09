Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Пиян шофьор падна по време на движение на оживен булевард в Сливен, съобщи bTV.

Войната по пътищата

На 6 ноември, около 20,10 часа, в дежурната част на полицията в Града на сините камъни е получен сигнал за мъж, паднал от превозно средство на бул. "Стефан Караджа".

38-годишният водач е управлявал триколесно електрическо превозно средство, изгубил контрол и паднал на пътното платно.

При проверката станало ясно, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред, а шофьорът е неправоспособен, в явно нетрезво състояние. Той е отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол. По случая е образувано бързо производство.

Eдин човек е загинал, а 29 са ранени при 17 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си.

В София са станали две тежки и 17 леки пътни инцидента, двама души са ранени.

От началото на месеца катастрофите са 135, като при тях осем души са загинали и 173-ма са ранени. От началото на годината тежките произшествия са 5910, общият брой на загиналите е 422, а на ранените - 7325-ма.

Пиян шофьор с 3,66 промила кара в насрещното и удари два тира на Е-79
Виж още Пиян шофьор с 3,66 промила кара в насрещното и удари два тира на Е-79

При сравнение с реалните данни за загиналите 384 през същия период на 2025 г. се отчитат 38 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8707
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18316
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
33232
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28224
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3042
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18114
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
893
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5033