Пиян млад шофьор предизвика поредица от катастрофи във Велико Търново
Водачът не е изпълнил полицейското разпореждане и продължил движението си
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Пиян млад шофьор предизвика поредица от катастрофи тази сутрин във Велико Търново при опит да осуети полицейска проверка, съобщи БНР.
Войната по пътищата
Тази сутрин около 6 часа полицейски екип е предприел проверка на автомобил, движещ се опасно по ул. "Страцин" близо по Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Водачът не е изпълнил полицейското разпореждане и продължил движението си, при което е ударил последователно три паркирани автомобила и спрял.
Установено е, че зад волана е бил 23-годишен великотърновец. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,18 промила. Задържан е за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, съобщиха от полицията.