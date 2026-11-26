Кучето е на 42-годишен неин родственик и се намирало в двора на общия имот

731 Снимка: Фейсбук страница на ОД МВР - Бургас

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69-годишна жена е настанена за лечение в болница, след като е била нахапана от питбул в Стара Загора. Кучето е собственост на 42-годишен родственик на пострадалата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

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Инцидентът е станал в следобедните часове на 25 ноември. Сигналът е подаден във Второ районно управление - Стара Загора в 15:15 часа.

При извършения оглед на местопроизшествието полицейските служители установили, че жената е била нападната от кучето в двора на имот, обитаван от нея и 42-годишния ѝ родственик.

Собственикът на животното е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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Това не е първият подобен случай в региона през тази година. През август т.г. полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево. В края на същия месец 82-годишен мъж почина, след като бе ухапан от кучето си в Стара Загора.

През септември 12-годишно момче беше нахапано от питбул в Казанлък.

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