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69-годишна жена е настанена за лечение в болница, след като е била нахапана от питбул в Стара Загора. Кучето е собственост на 42-годишен родственик на пострадалата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.
Инцидентът е станал в следобедните часове на 25 ноември. Сигналът е подаден във Второ районно управление - Стара Загора в 15:15 часа.
При извършения оглед на местопроизшествието полицейските служители установили, че жената е била нападната от кучето в двора на имот, обитаван от нея и 42-годишния ѝ родственик.
Собственикът на животното е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
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Това не е първият подобен случай в региона през тази година. През август т.г. полицаи умъртвиха
собственичката си в Раднево. В края на същия месец 82-годишен мъж почина, след като бе ухапан от кучето си в питбул, нападнал два пъти Стара Загора.
През септември 12-годишно момче беше
нахапано от питбул в Казанлък.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.