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Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие. Бяха предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на детето след диагностицираните в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота. Това се казва в официална позиция на най-голямата спешна болница в страната във връзка със смъртта на 10-годишния Росен от Етрополе. 

Малкият футболист от школата на Христо Стоичков в балканското градче издъхна в "Пирогов" на 24 октомври. Детето е докарано от екип на Центъра за спешна помощ в Етрополе с амнестични данни за получена травма в резултат на падане от стълба на селскостопанска машина. 

Родителите обаче твърдят, че момчето е било в съзнание до пристигането му в "Пирогов", но медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от два часа, докато го приемат. По думите на почерненото семейство 10-годишният Росен е бил прегледан, а по-късно е отведен в шокова зала. Впоследствие родителите са били уведомени, че той е починал.

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От "Пирогов" добавят, че съгласно утвърдения протокол за действие, още на 24 октомври дежурният екип на лечебното заведение незабавно е сезирал дежурния следовател в болницата с изрично искане за уведомяване на Софийска градска прокуратура.

"Оказваме цялостно съдействие на компетентните органи. С оглед на провежданите следствени действия и законовите изисквания, към момента не можем да предоставяме допълнителна информация. Ръководството и целият екип на болницата поднасят своите най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките, както и на приятелите и съучениците на детето. Загубата на детски живот оставя неизлечима рана за всички ни. Скърбим заедно с вас!", завършват от спешната болница.

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