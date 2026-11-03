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Няколко полета в Европа станаха обект на бомбени заплахи във вторник, след като в понеделник беше отправена подобна заплаха, което принуди някои от тях да променят курса си, а летище в Полша - да бъде временно затворено, въпреки че не бяха открити потвърдени взривни устройства, предаде Ройтерс.

Европа

В два самолета, пътували от Бергамо и от Дъблин до София, е имало бомбени заплахи. Самолетите не са отклонявани към друго летище, поясни той и допълни, че въздухоплавателните средства са проверени и взривни устройства не са установени, съобщи днес министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Властите пренасочиха полет на LOT от Лондон, който трябваше да кацне на летище "Шопен" във Варшава, към друго близко летище - Модлин, което беше временно затворено, докато самолетът бъде претърсен. От летище "Модлин" съобщиха, че то е отново отворено, след като не е било открито никакво взривно устройство.

Бомбени заплахи към 2 самолета, пътуващи до София, не откриха взривове на тях
Виж още Бомбени заплахи към 2 самолета, пътуващи до София, не откриха взривове на тях

Друг полет с направление Варшава - полет на SAS от Копенхаген - кацна на летище "Шопен" според графика. От летище "Шопен" съобщиха, че не е открито никакво устройство и летището продължава да функционира, уточнява Ройтерс.

Ден по-рано полет на Wizz Air от Лондон за София беше пренасочен към летището в Будапеща след получена бомбена заплаха, съобщи унгарският министър на отбраната Ромулуш Рушин-Сенди в публикация във Facebook.

Бомбена заплаха отклони самолет от Лондон за София, изтребител го ескортира до Будапеща
Виж още Бомбена заплаха отклони самолет от Лондон за София, изтребител го ескортира до Будапеща

Части от летището в Мурсия, в югоизточна Испания, бяха отцепени във вторник, след като беше получена заплаха за бомба на полет на Ryanair от Манчестър. Властите обаче заявиха, че сигналът се е оказал фалшив, и летището възобнови нормалната си работа, след като властите не откриха експлозиви на борда.

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