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Няколко полета в Европа станаха обект на бомбени заплахи във вторник, след като в понеделник беше отправена подобна заплаха, което принуди някои от тях да променят курса си, а летище в Полша - да бъде временно затворено, въпреки че не бяха открити потвърдени взривни устройства, предаде Ройтерс.

В два самолета, пътували от Бергамо и от Дъблин до София, е имало бомбени заплахи. Самолетите не са отклонявани към друго летище, поясни той и допълни, че въздухоплавателните средства са проверени и взривни устройства не са установени, съобщи днес министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Властите пренасочиха полет на LOT от Лондон, който трябваше да кацне на летище "Шопен" във Варшава, към друго близко летище - Модлин, което беше временно затворено, докато самолетът бъде претърсен. От летище "Модлин" съобщиха, че то е отново отворено, след като не е било открито никакво взривно устройство.

Друг полет с направление Варшава - полет на SAS от Копенхаген - кацна на летище "Шопен" според графика. От летище "Шопен" съобщиха, че не е открито никакво устройство и летището продължава да функционира, уточнява Ройтерс.

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Ден по-рано полет на Wizz Air от Лондон за София беше пренасочен към летището в Будапеща след получена бомбена заплаха, съобщи унгарският министър на отбраната Ромулуш Рушин-Сенди в публикация във Facebook.

Части от летището в Мурсия, в югоизточна Испания, бяха отцепени във вторник, след като беше получена заплаха за бомба на полет на Ryanair от Манчестър. Властите обаче заявиха, че сигналът се е оказал фалшив, и летището възобнови нормалната си работа, след като властите не откриха експлозиви на борда.

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