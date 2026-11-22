До катастрофата се е стигнало след гонка с крадена кола, след като водачът не се подчинил на полицейски сигнал да спре, съобщи бТВ.
Снимка: Булфото
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При преследването шофьорът преминал на червен сигнал на светофара в района на Ректората, но избегнал пътнотранспортно произшествие. На бул. "Мадрид" до градинката на Театър "София" се е забил в оградата.
Снимка: Фейсбук група "Катастрофи в София"
Колата била открадната от село Петърч, като сигналът за противозаконното ѝ отнемане бил подаден сутринта. Впоследствие автомобилът бил засечен от системата за видеонаблюдение на територията на столицата. Сигналът до полицията бил подаден около 14 ч.