Виновният водач и един от униформените са транспортирани в болница

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Полицейски автомобил удари паркирани коли в Стара Загора, след като 74-годишен шофьор не спря на знак "Стоп" и блъсна патрулката, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в 8:43 часа на кръстовището между улиците "Христо Ботев" и "Стефан Караджа". По първоначална информация лекият автомобил, управляван от 74-годишния мъж, не е спрял на знак "Стоп" и е отнел предимството на полицейския автомобил.

След удара патрулката е блъснала и паркирани пред блок коли.

От полицията посочиха, че служебният автомобил е бил със специален режим на движение и включени светлинна и звукова сигнализация.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни. Те са транспортирани в лечебно заведение за прегледи.

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На място има полицейски екип, който продължава работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Снимка: БТА

Един човек е загинал, а 16 души са ранени при 12 катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 39 леки пътнотранспортни произшествия и едно тежко.

От началото на месеца са станали 394 катастрофи, при които са загинали 38 души, а 533 са ранени. От началото на годината пътните инциденти са 6173, като 454 души са загубили живота си, а 7687 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., когато те са били 406, се отчита увеличение с 48 загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

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