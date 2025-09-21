Няколко часа след катастрофата в София, при която загинаха двама шофьори - на автомобил и мотор, а 18-годишна тийнейджърка е в болница с опасност за живота, се появиха и първите версии за това как е станал инцидентът.

Войната по пътищата

Според една от тях водачът на леката кола е искал да направи обратен завой на двойната непрекъсната линия, когато мотористът, идвайки от кръговото движение или от началото на бул. "Драган Цанков", се блъска в него странично, а колата се обръща по таван, предава bTV.

Тази версия обаче не е потвърдена от полицията и до момента униформените не са излезли с официална информация относно точната ситуация, при която е възникнал инцидентът.

Междувременно пътното платно вече е разчистено след катастрофата, показват снимки на БТА.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Предната лява врата на колата липсва, огънати са таванът и предният капак, излезли са въздушните възглавници, става ясно от кадрите.

Снимка: БТА

На мотора предната част изглежда изкривена.

Снимка: БТА

Катастрофата стана днес по обяд на столичния бул. "Драган Цанков". Двамата шофьори загинаха, единствената оцеляла след произшествието е 18-годишна тийнейджърка, която се е возила отзад на мотора. 

Снимка: БТА

Момичето е в много тежко състояние в ИСУЛ, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ, съобщи по-рано д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болницата.

Предстои причините за катастрофата да бъдат изяснени.

ИЗБРАНО
Енрике Иглесиас на български: Обичам ви, България Лайф
Енрике Иглесиас на български: Обичам ви, България
11873
Световният шампион във волейбола Италия изнесе лекция на осминафиналите Корнер
Световният шампион във волейбола Италия изнесе лекция на осминафиналите
11399
Рекордно високи цени на Октоберфест Бизнес
Рекордно високи цени на Октоберфест
12894
САЩ и TikTok постигнаха споразумение за алгоритмите IT
САЩ и TikTok постигнаха споразумение за алгоритмите
1155
"Черната смърт" отворила пътя на турците към Европа Impressio
"Черната смърт" отворила пътя на турците към Европа
8521
Пътят към рая в планината Тианмен и най-екстремното пътуване на Земята (снимки/видео) Trip
Пътят към рая в планината Тианмен и най-екстремното пътуване на Земята (снимки/видео)
3917
Какво значи "да монтираш сос" и защо се прави в последния момент Вкусотии
Какво значи "да монтираш сос" и защо се прави в последния момент
957