Една от тях е, че мотористът се блъснал в колата, докато другият шофьор опитвал да направи обратен завой

Няколко часа след катастрофата в София, при която загинаха двама шофьори - на автомобил и мотор, а 18-годишна тийнейджърка е в болница с опасност за живота, се появиха и първите версии за това как е станал инцидентът.

Според една от тях водачът на леката кола е искал да направи обратен завой на двойната непрекъсната линия, когато мотористът, идвайки от кръговото движение или от началото на бул. "Драган Цанков", се блъска в него странично, а колата се обръща по таван, предава bTV.

Тази версия обаче не е потвърдена от полицията и до момента униформените не са излезли с официална информация относно точната ситуация, при която е възникнал инцидентът.

Междувременно пътното платно вече е разчистено след катастрофата, показват снимки на БТА.

Предната лява врата на колата липсва, огънати са таванът и предният капак, излезли са въздушните възглавници, става ясно от кадрите.

На мотора предната част изглежда изкривена.

Катастрофата стана днес по обяд на столичния бул. "Драган Цанков". Двамата шофьори загинаха, единствената оцеляла след произшествието е 18-годишна тийнейджърка, която се е возила отзад на мотора.

Момичето е в много тежко състояние в ИСУЛ, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ, съобщи по-рано д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болницата.

Предстои причините за катастрофата да бъдат изяснени.

