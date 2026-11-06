Скрийншот: NOVA
Парчета бетон от Аспаруховия мост паднаха върху кола, жена се размина на косъм от удар
Ремонтът на автомобила ще излезе скъпо, тъй като повредите са много, заявява потърпевшата и е категорична, че ще търси правата си по съдебен път
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Парчета бетон се откъртиха от Аспаруховия мост във Варна и паднаха върху паркиран автомобил, съобщава NOVA.
Собственичката на колата се разминала на косъм от наранявания, след като първото парче паднало само на метри от нея, а второто се стоварило върху автомобила.
Мостът е на половин век, като ремонтите през годините са били частични. По него могат да бъдат забелязани корозиралата арматура и обрушени ръбове.
Съоръжението е основната връзка, която свързва северното с южното Черноморие, както и няколко квартала на Варна с центъра на града.
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Потърпевшата Мира Хаджиева успява три пъти да се размине с удар от парчетата бетон. Едното пада пред нея, докато отключва колата, второто върху автомобила, следва и трето в рамките на половин час.
Тя споделя, че ремонтът на автомобила ще излезе скъпо, тъй като повредите са много.
Подобни инциденти са се случвали и на други нейни колеги преди години.
Хаджиева беше категорична, че ще търси правата си, защото "днес е ударена кола, утре ще е човек". Тя вече има и адвокат и е задействала процеса.
На това място паркират и много други коли, които реално са изложени на риск.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.