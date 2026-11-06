Ремонтът на автомобила ще излезе скъпо, тъй като повредите са много, заявява потърпевшата и е категорична, че ще търси правата си по съдебен път

3316 Скрийншот: NOVA

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Парчета бетон се откъртиха от Аспаруховия мост във Варна и паднаха върху паркиран автомобил, съобщава NOVA.

Собственичката на колата се разминала на косъм от наранявания, след като първото парче паднало само на метри от нея, а второто се стоварило върху автомобила.

Мостът е на половин век, като ремонтите през годините са били частични. По него могат да бъдат забелязани корозиралата арматура и обрушени ръбове.

Съоръжението е основната връзка, която свързва северното с южното Черноморие, както и няколко квартала на Варна с центъра на града.

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Потърпевшата Мира Хаджиева успява три пъти да се размине с удар от парчетата бетон. Едното пада пред нея, докато отключва колата, второто върху автомобила, следва и трето в рамките на половин час.

Тя споделя, че ремонтът на автомобила ще излезе скъпо, тъй като повредите са много.

Подобни инциденти са се случвали и на други нейни колеги преди години.

Хаджиева беше категорична, че ще търси правата си, защото "днес е ударена кола, утре ще е човек". Тя вече има и адвокат и е задействала процеса.

На това място паркират и много други коли, които реално са изложени на риск.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.