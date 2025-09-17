Няма опасност за жителите на населените места, но огънят бързо се разраства над село Илинденци

87 Снимка: Скрийншот

Нов пожар избухна в района на село Илинденци в община Струмяни. На този етап няма опасност за жителите на населеното място, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) пред БТА.

Сигнал за възникналия огън е подаден около 16 часа. Горят сухи треви и храсти, но заради силния вятър огънят се разпространява бързо, посочи главният инспектор. Към мястото на пожара пътуват два екипа на пожарната служба в Петрич, както и екипи на пожарните служби в Благоевград и в Сандански.

На обяд избухна и пожар в района на Кресненското дефиле. Сигналът за огъня бе подаден в 12:50 часа. На място се озоваха 3 екипа на РСПБЗН-Благоевград, а екипи на КАТ се включиха в регулирането на движението на ППС в района. Огънят, който е обхванал сухи треви и храсти, е локализиран. Към момента има активни огнища, които се обработват, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Петрич

В късния следобед аварира и тежкотоварен автомобил със специален режим в района на Кресненското дефиле. Заради пътния инцидент временно движението в района се осъществява двупосочно в една лента.

Вчера избухна пожар в планината и над село Горна Крушица, който бе локализиран бързо. Най-вероятно е бил причинен от мълния.

Директорът на Държавното горско стопанство - Струмяни съобщи пред БНР, че при пожара над село Илинденци, който възникна в края на месец юли, са засегнати 46 125 декара. Данните са след направено измерване на точния размер на площта, която пожарът е обхванал:

"Площта държавни горски територии, изгоряла на територията на Горско стопанство - Струмяни, е около 17 000 декара, като от тях над 11 500 декара са върхово изгорели гори, с обем на повредената дървесина над 100 хиляди кубически метра, което е много сериозно.

Ще започнем дейности по разчистване на тази дървесина и в момента, в който освободим достатъчно площи, ще започнем и залесителни, и възстановителни дейности", посочи инж. Иван Ризов.

