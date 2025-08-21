Жената бе в неизвестност от 18 август, когато в селото са се прибрали само животните от стадото й без нея

3878 Снимка: Скрийншот

Открили са жива изчезналата възрастна жена от казанлъшкото село Средногорово, която беше в неизвестност от 18 август вечерта. Това съобщи кметът на селото Илиян Илиев.

"След три дни издирвателна операция баба Кръстина е намерена жива и здрава! Благодаря на Генчо Алагенов, Станимир и Въльо Говедарски, на служителите на МВР и всички доброволци взели активно участие в издирвателните мероприятия!", написа кметът в пост във фейсбук.

Жената е намерена от секретаря на кметството в землището на съседно село Горно Черковище, каза Илиян Илиев пред БТА.

Кметът е уведомил полицията, като в момента се очаква медицински екип, който да я прегледа.

73-годишната жена е излязла на паша със стадо кози, като вечерта на 18 август са се прибрали само козите. С нея днес са намерени и четирите кучета и едно яре, които не са се прибирали в селото от понеделник вечерта, каза кметът.

Баба Кръстина беше обявена за общодържавно издирване, в търсенето се включиха полицейски екипи, доброволци и дронове с термокамери. Около 96 000 дка е землището на село Средногорово. То е едно от най-големите в Община Казанлък.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.