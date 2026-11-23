Полицаи, гранични служители с дрон и доброволци се включили в издирването, приключило успешно за около час

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85-годишна жена от кюстендилското село Шишковци беше открита след бърза спасителна операция, в която се включиха полицаи, служители на Гранична полиция с дрон, спасители и доброволци, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Кюстендил.

Сигналът за изчезването ѝ е подаден от нейния син на 22 ноември в 19:25 часа в оперативната дежурна част на областната полицейска дирекция. Мъжът съобщил, че майка му е в неизвестност.

Незабавно е сформирана издирвателна група, в която са включени служители на Районното управление в Кюстендил, представители на Гранична полиция, спасители и доброволци. За подпомагане на издирването е използван и дрон. Операцията се провежда във вечерните часове, когато намалената видимост допълнително затруднява издирването на изчезнали хора.

Около час след получаването на сигнала издирвателните екипи успяват да я открият. Възрастната жена е намерена в напоителна вада на територията на Шишковци. При откриването ѝ са установени травми по главата и признаци на измръзване.

На място е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

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Това е поредната щастлива развръзка след бърза намеса на полиция, спасители и доброволци при откриването на изчезнал в областта.

На 26 май тази година след продължило цяла нощ издирване полицаи, гранични служители и доброволци откриха живо и здраво 5-годишно момченце, изчезнало в черешовите масиви между кюстендилските села Скриняно и Соволяно, след като било там със семейството си.

През август 2025 г. 78-годишна жена беше спасена след почти четиридневно издирване в Средна гора. Тя беше открита изтощена в дере, след като изчезнала по време на паша на козите си. В операцията участваха над 60 полицаи и доброволци, използван беше и дрон с термокамера.

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